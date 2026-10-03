Умер Анатолий Кашпировский: ему было 87 лет

Известный психотерапевт и телеведущий Анатолий Кашпировский скончался в возрасте 87 лет. По предварительной версии, причиной могла стать остановка сердца. В последние годы Кашпировский значительно реже появлялся на публике. Представитель психотерапевта рассказывал, что тот отошел от активных гастролей и много времени проводил с семьей.

Он скончался 3 октября 2026 года в 6:45. Об этом сообщил его директор Сергей Рудых. По его словам, незадолго до смерти у Кашпировского резко упало давление, была вызвана скорая, и его госпитализировали. "Остановка сердца произошла. Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется", - сказал Рудых. Новость подтвердила и супруга Кашпировского Гулизар: "Да, это правда. Сегодня его не стало".

Сведения о месте смерти расходятся. Одни источники говорят о пустой квартире и острой сердечной недостаточности. Другие - о том, что кардиограмма превратилась в прямую линию в палате Боткинской больницы. Часть изданий уточняет, что его госпитализировали еще в конце сентября с низким давлением. Кашпировский ушел на 88-м году жизни: он родился 11 августа 1939 года.

В последних материалах на своем YouTube-канале он обращался к зрителям с темой сердца. В одном из роликов звучало: "Кто смотрит интернет, каждый раз обижается на то, что очень много людей умирает от сердца". Дальше он просил поднять руки тех, у кого проблемы с сердцем и сердцебиением, и упоминал инфаркты. Зрителям он обещал воздействие на "головную мышцу", не зная, что отсчет уже шел для него самого.

Полемика о том, кем он был, не закрыта. Экстрасенсом, человеком, опередившим время, или шарлатаном - однозначного вердикта нет. Медицинское и научное сообщество так и не взяло на себя смелость отнести его к одной категории.

Начиналось все прозаично. Винницкая психиатрическая больница, около 25 лет медицинского стажа, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. Дипломированный врач-психотерапевт сменил штангу на работу с тем, что сам называл скрытыми резервами психики. Октябрь 1989 года пришелся на время, когда спрос на магов, экстрасенсов и "торговцев чудом" был особенно высок.

Тогда на Центральном телевидении СССР вышли шесть выпусков его "сеансов здоровья". По отдельным подсчетам, аудитория эфиров доходила до 200 млн человек. Магии он не обещал. Его формула была короткой: "Даю установку".

С телевизионными фокусниками он себя не путал. Воду не заряжал, пассы над кремами от морщин не делал - это, по его собственным словам, следовало оставить Аллану Чумаку. Мистическую энергию Кашпировский отрицал.

Свое воздействие он описывал сухо: научно-психотерапевтический запуск внутренних резервов организма. Письма со свидетельствами исцеления приходили мешками.

Одна из зрительниц рассказывала, что перенесла операцию на сердце, в апреле выписалась и каждый день пила обезболивающие: боль не снималась. После двух сеансов, по ее словам, боли прошли. "Хоть танцуй", - сказала она. Он ответил: "Можно и танцевать".

Другая участница вспоминала шишку на запястье, которая появилась 27 лет назад после травмы на баскетболе и была величиной примерно с половину среднего грецкого ореха. Ей говорили о лимфатических сосудах. Лечили ультразвуком и другими средствами - без результата. После телесеансов, которые проходили в том числе в Беларуси, рука, по ее словам, стала гладкой.

Вместе с Кашпировским уходит эпоха, когда здоровье и надежду миллионы людей ждали из телевизора. Кем бы он ни был - психотерапевтом, точно попавшим в надлом позднесоветской души, или баловнем эфира, - он останется человеком, который на несколько выпусков собрал у экранов целую страну. Сеанс окончен. Близким и поклонникам после этой утраты придется обходиться без установки с экрана.