Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере

Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, передает агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.

"Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", - говорится в сообщении.

Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Ирландии. Он также снимался в таких фильмах, как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других, пишет РИА Новости.