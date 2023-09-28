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Умер актер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет, передает агентство Press Assosiation со ссылкой на его семью.
"Актер сэр Майкл Гэмбон мирно скончался в больнице в возрасте 82 лет", - говорится в сообщении.
Гэмбон родился 19 октября 1940 года в Ирландии. Он также снимался в таких фильмах, как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других, пишет РИА Новости.
Фото: Каро Премьер / Кадры из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
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