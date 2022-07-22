Умер автор комиксов о Бэтмене и судье Дредде

Известный автор комиксов Алан Грант ушел из жизни на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает БелТА.



Смерть Гранта подтвердила его супруга Сью. "У меня нет слов. Алан умер сегодня утром", - написала она в Facebook. Алан Грант вошел в индустрию комиксов в 1967 году, став редактором в медиакомпании D.C. Thomson. Известность Гранту принесли его работы о Бэтмене и судье Дредде.



Во время пандемии Грант возглавил проект местного сообщества в деревне Мониайве по созданию комикса, рассказывающего о борьбе с вирусом.



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