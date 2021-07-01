Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

В США скончался бывший министр обороны США. Дональд Рамсфелд возглавлял Пентагон в семидесятые и нулевые. Его еще называли главным архитектором иракской войны, так как во время его второго срока в качестве министра США провели операцию в Ираке и начали войну в Афганистане. Рамсфелд умер на 88-м году жизни из-за тяжелого заболевания.