Умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Анатолий Филипченко

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических кораблей, скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил "Роскосмос". Об этом пишет РИА Новости.