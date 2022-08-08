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Умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Анатолий Филипченко

Умер дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Анатолий Филипченко

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, который участвовал в 1969 году в первом в мире групповом полете трех космических кораблей, скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил "Роскосмос". Об этом пишет РИА Новости.

"В воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко", - говорится в сообщении.

Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС

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