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Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Печальные новости пришли из Франции. В возрасте 86 лет из жизни ушел бывший президент Пятой республики Жак Ширак. О кончине сообщила его семья, при этом причину смерти родственники не уточнили. Напомним, с именем Жака Ширака связан период наиболее самостоятельной внешней политики Франции. Он возглавлял страну на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007. Дважды занимал кресло премьер-министра и трижды был мэром Парижа.
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