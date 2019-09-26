Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Печальные новости пришли из Франции. В возрасте 86 лет из жизни ушел бывший президент Пятой республики Жак Ширак. О кончине сообщила его семья, при этом причину смерти родственники не уточнили. Напомним, с именем Жака Ширака связан период наиболее самостоятельной внешней политики Франции. Он возглавлял страну на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007. Дважды занимал кресло премьер-министра и трижды был мэром Парижа.