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Умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо

Italiano Vero... На 81-м году со слушателем простился культовый голос Италии. Сегодня в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни ушел из жизни Тото Кутуньо. Экономист по образованию и большой музыкант по призванию во всю мощь зазвучал на музыкальном олимпе, покорив фестиваль песни в Сан-Ремо бестселлером Solo noi. Символ эстрады 80-х и по совместительствучеловек-оркестр, Тото Кутуньо не только филигранно владел вокалом, но и освоил несколько музыкальных инструментов. Реализовался не только как исполнитель, но и композитор. Его мелодичные повествования звучали голосами Фрэнка Синатры, Мирей Матье, Адриано Челентано. Занимал кресло жюри в итальянской передачеOra o mai pi.

Частый гость белорусской столицы, Тото Кутуньо собирал аншлаги не только в Минске, пел и на сцене фестивального Витебска.

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