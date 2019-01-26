Умер композитор и дирижер Мишель Легран

Печальные новости - на 87-м году жизни скончался известный французский композитор, пианист и певец Мишель Легран. Артист запомнился композициями, написанными к известным кинолентам - он трижды становился лауреатом премии "Оскар". Одним из самых известных его произведений стал мюзикл "Шербурские зонтики" с Катрин Денев в главной роли. Легран также работал над картинами "Девушки из Рошфора", "Афера Томаса Крауна" и многими другими. Среди наград в копилке маэстро также пять "Грэмми" и "Золотой глобус".

