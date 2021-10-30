3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Умер легендарный диктор Игорь Кириллов
ТВ-индустрия сегодня понесла невосполнимую потерю. Из жизни ушел легендарный советский диктор Игорь Кириллов. Ему было 89 лет. Большую часть жизни Кириллов посвятил телевидению. Свыше 20 лет он вел программу "Время".Именно он рассказал с голубого экрана о запуске первого искусственного спутника Земли и полете Юрия Гагарина в космос. Игорь Кириллов стал своего рода лицом эпохи. Получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов