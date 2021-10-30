Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

ТВ-индустрия сегодня понесла невосполнимую потерю. Из жизни ушел легендарный советский диктор Игорь Кириллов. Ему было 89 лет. Большую часть жизни Кириллов посвятил телевидению. Свыше 20 лет он вел программу "Время".Именно он рассказал с голубого экрана о запуске первого искусственного спутника Земли и полете Юрия Гагарина в космос. Игорь Кириллов стал своего рода лицом эпохи. Получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР.