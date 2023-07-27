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Умер младший брат президента ОАЭ
Трехдневный траур объявлен в Арабских Эмиратах. В стране скоропостижно (из-за тяжелой болезни) скончался младший брат президента Саид бен Заид аль-Нахайян. О проблемах с его здоровьем стало известно несколько дней назад. Что именно его беспокоило, не сообщается. Саид бен Заид аль-Нахайян занимал пост представителя правителя Абу-Даби.
Соболезнование и слова поддержки в этот скорбный час президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что вклад шейха Саида бен Заида в становление и развитие современных Объединенных Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби навсегда останется в памяти как пример искренней преданности родной стране.
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