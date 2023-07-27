Умер младший брат президента ОАЭ

Трехдневный траур объявлен в Арабских Эмиратах. В стране скоропостижно (из-за тяжелой болезни) скончался младший брат президента Саид бен Заид аль-Нахайян. О проблемах с его здоровьем стало известно несколько дней назад. Что именно его беспокоило, не сообщается. Саид бен Заид аль-Нахайян занимал пост представителя правителя Абу-Даби.