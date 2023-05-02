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Умер модельер Валентин Юдашкин

Умер модельер Валентин Юдашкин

Умер модельер Валентин Юдашкин, пишет ТАСС. Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщилив эфире Первого канала со ссылкой на жену модельера.

"Не стало Валентина Юдашкина, об этом сообщила его супруга", - сказала ведущая.

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