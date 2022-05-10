Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Сегодня стало известно, что на 89-м году жизни после долгой и продолжительной болезни в Киеве скончался Леонид Кравчук. Политик известен своим участием в подписании Беловежских соглашений в качестве председателя Верховного Совета УССР. После обретения Украиной независимости Кравчук стал первым президентом страны. В 1994 году он уступил пост Леониду Кучме.