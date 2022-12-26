Умер певец, автор хитов Алсу, Александр Шевченко

Александр Шевченко в 1989-1991 годах был солистом рок-группы "Зодчие", широко известен как исполнитель хита "Будет все, как ты захочешь". Является автором популярных песен певицы Алсу "Зимний сон", "Иногда" и "Глаза в глаза", а также хита "Без вины виновата я" Ирины Аллегровой, композиции "Семь июльских дней" Николая Трубача и др.