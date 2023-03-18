Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

Адмирал флота Герой СССР Владимир Чернавин скончался после продолжительной болезни в ночь на 18 марта в военном госпитале.

Владимир Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве. В 1962 году подводная лодка "К-21" под его командованием впервые в истории флота СССР совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток. Пройдя подо льдами Арктики, отработала методику подледного плавания и всплытия в полынье. Главнокомандующим ВМФ СССР Владимир Чернавин стал в ноябре 1985 года.