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Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

На 95-м году жизни умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин, пишет БЕЛТА.

Адмирал флота Герой СССР Владимир Чернавин скончался после продолжительной болезни в ночь на 18 марта в военном госпитале.

Владимир Чернавин родился 22 апреля 1928 года в Николаеве. В 1962 году подводная лодка "К-21" под его командованием впервые в истории флота СССР совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток. Пройдя подо льдами Арктики, отработала методику подледного плавания и всплытия в полынье. Главнокомандующим ВМФ СССР Владимир Чернавин стал в ноябре 1985 года.

Фото:ТАСС

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