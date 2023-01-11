Умер последний король Греции

82-летний экс-монарх перенес острый инсульт, находясь в своем доме в Афинах, и в течение семи дней ему оказывали помощь в реанимации столичной больницы "Игия", куда его доставили в критическом состоянии.В больнице с ним находились члены его семьи - его жена Анна-Мария Датская, дети и сестра.

В последние годы бывший король сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Он уже перенес в прошлом инсульт, а в декабре 2021 года у него были диагностированы пневмония и отек легких. Он проходил лечение в той же больнице "Игия". Затем экс-монарха госпитализировали из-за инфекции COVID-19, при этом у него были и проблемы с передвижением, в последнее время он был прикован к инвалидной коляске.