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Умер последний король Греции

Умер последний король Греции

В Афинах после инсульта скончался бывший и последний король Греции Константин II. Об этом во вторник вечером сообщил греческий новостной портал Newsbomb, пишет ТАСС.

82-летний экс-монарх перенес острый инсульт, находясь в своем доме в Афинах, и в течение семи дней ему оказывали помощь в реанимации столичной больницы "Игия", куда его доставили в критическом состоянии.В больнице с ним находились члены его семьи - его жена Анна-Мария Датская, дети и сестра.

В последние годы бывший король сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Он уже перенес в прошлом инсульт, а в декабре 2021 года у него были диагностированы пневмония и отек легких. Он проходил лечение в той же больнице "Игия". Затем экс-монарха госпитализировали из-за инфекции COVID-19, при этом у него были и проблемы с передвижением, в последнее время он был прикован к инвалидной коляске.

Фото:hellenicparliament.gr

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