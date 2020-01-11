Умер правивший почти 50 лет султан Омана

Печальные новости пришли из султаната Оман. Там в возрасте 79 лет после продолжительной болезни скончался султан Кабус бен Саид, правивший государством с 1970 года. В стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги. Кабус публично не называл наследника, поэтому до сих пор неизвестно, кто может стать следующим султаном. Согласно конституции, у правящей семьи есть три дня, чтобы выбрать преемника.