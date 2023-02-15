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Умер разработчик снарядов к системам "Град" и "Ураган" Анатолий Капчиц
Заслуженный конструктор РФ, лауреат Государственной премии СССР и премии правительства России Анатолий Капчиц умер в Туле в возрасте 86 лет. Об этом пишет ТАСС. Под его руководством создавались боеприпасы к реактивным системам залпового огня "Град", "Град-1", "Ураган", "ТОС-1", "Огонь", "Заграждение", сообщила в среду пресс-служба научно-производственного объединения "Сплав" им. А. Н. Ганичева.
"Под его руководством и при его непосредственном участии был разработан и сдан на вооружение советской и российской армий целый ряд боеприпасов различного назначения к реактивным системам залпового огня "Град", "Град-1", "Ураган", "ТОС-1", "Огонь", "Заграждение", - говорится в сообщении.
Капчиц родился в 1936 году в Киеве, в 1959 году окончил Тульский механический институт (ныне Тульский государственный университет). В "Сплаве" прошел путь от инженера до заместителя начальника отдела, главного научного сотрудника. За создание боевых частей и снарядов, не имеющих аналогов в мировой практике и повысивших эффективность РСЗО, в 1983 году был удостоен Государственной премии СССР, в 1997 году - звания заслуженного конструктора РФ, в 2005 году - премии правительства России. Являлся автором и соавтором более 150 научных трудов и статей, в том числе более 40 изобретений и патентов.
Фото: museum-arms.ru
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