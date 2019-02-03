Печальная новость пришла из России. Умер рэп-исполнитель, Кирилл Толмацкий, известный публике как Децл. Об этом сообщил в Facebook его отец и продюсер. У певца остановилось сердце. После выступления в Ижевске Кирилл пришел в гримерку, где ему стало плохо. Музыканту было 35 лет. В его дискографии 8 студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя".