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Умер рэп-исполнитель, Кирилл Толмацкий, известный публике как Децл
Печальная новость пришла из России. Умер рэп-исполнитель, Кирилл Толмацкий, известный публике как Децл. Об этом сообщил в Facebook его отец и продюсер. У певца остановилось сердце. После выступления в Ижевске Кирилл пришел в гримерку, где ему стало плохо. Музыканту было 35 лет. В его дискографии 8 студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы", "Письмо" и "Для тебя".
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