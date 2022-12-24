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Умер юморист Александр Пономаренко

Умер юморист Александр Пономаренко

Умер юморист Александр Пономаренко, пишет РИА "Новости".

О смерти артиста сообщил в своемTelegram-каналеАндрей Малахов. По словам журналиста, причиной смерти артиста, участвовавшего в комедийном дуэте с братом Валерием в шоу "Кривое зеркало", "Аншлаг", "Театр эстрады" стало онкологическое заболевание.

Александру Пономаренко было 55 лет.

Фото:РИА Новости

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