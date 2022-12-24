Умер юморист Александр Пономаренко, пишет РИА "Новости".



О смерти артиста сообщил в своемTelegram-каналеАндрей Малахов. По словам журналиста, причиной смерти артиста, участвовавшего в комедийном дуэте с братом Валерием в шоу "Кривое зеркало", "Аншлаг", "Театр эстрады" стало онкологическое заболевание.



Александру Пономаренко было 55 лет.



Фото:РИА Новости

