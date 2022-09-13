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Умер Жан-Люк Годар - известный французский режиссер

Умер Жан-Люк Годар - известный французский режиссер

Французский режиссер Жан-Люк Годар скончался 13 сентября в возрасте 91 года, об этом пишет БелТА.

Информацию о смерти режиссера подтвердили его близкие. Газета пока не приводит подробностей об обстоятельствах его смерти.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Творчество режиссера поспособствовало развитию мирового кинематографа. Он являлся одним из ярчайших представителей французской "новой волны". Жан-Люк Годар прославился благодаря фильму "На последнем дыхании", открывшему миру актера Жан-Поля Бельмондо.

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