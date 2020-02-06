ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас

Печальные новости приходят из США. На 104 году жизни скончался знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас. Он был ярким представителем золотой эры Голливуда. У Кирка белорусские корни. Его настоящее имя Исер Данилович. Родители эмигрировали из города Чаусы в 1910 году. Кирк родился в Америке, в городе Амстердам. Уже в Штатах родители сменили имена и фамилию, став Хэрри и Бертой Демскими. Дуглас был трижды номинирован на главную американскую кинопремию, но получил лишь в 1996 почетный "Оскар" за выдающиеся достижения в кинематографе. Он запомнится по ярким ролям в фильмах "Викинги", "Туз в рукаве", "Злые и красивые", “Спартак". Всего актер сыграл более чем в 80 кинокартинах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все