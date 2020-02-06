Умер знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас

Печальные новости приходят из США. На 104 году жизни скончался знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас. Он был ярким представителем золотой эры Голливуда. У Кирка белорусские корни. Его настоящее имя Исер Данилович. Родители эмигрировали из города Чаусы в 1910 году. Кирк родился в Америке, в городе Амстердам. Уже в Штатах родители сменили имена и фамилию, став Хэрри и Бертой Демскими. Дуглас был трижды номинирован на главную американскую кинопремию, но получил лишь в 1996 почетный "Оскар" за выдающиеся достижения в кинематографе. Он запомнится по ярким ролям в фильмах "Викинги", "Туз в рукаве", "Злые и красивые", “Спартак". Всего актер сыграл более чем в 80 кинокартинах.



