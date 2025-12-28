Умерла легендарная Брижит Бардо

Мир прощается с Брижит Бардо. Икона французского кинематографа скончалась на 92-м году жизни.



За почти 20-летнюю карьеру актриса снялась более чем в 50 фильмах, а также записала свыше 70 песен. Среди наиболее известных кинокартин: "Парижанка", "Вива, Мария!", "И Бог создал женщину".



К слову, именно этот фильм в 1956 году сделал Брижит мировой знаменитостью. В 1973 году Бардо ушла из кино. После этого она посвятила себя защите животных, основав фонд, который действует до сих пор. Осенью пресса сообщала об ухудшении ее здоровья и госпитализации. Позже стало известно, что актриса перенесла тяжелую операцию.