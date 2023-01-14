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Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, пишет РИА Новости. Об этом сообщил директор театра "Ленком".

По словам руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, Инна Михайловна Чурикова умерла в больнице полчаса назад.

Прощание с актрисой планируется провести во вторник, 17 января, в театре "Ленком".

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