Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни, пишет РИА Новости. Об этом сообщил директор театра "Ленком".



По словам руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, Инна Михайловна Чурикова умерла в больнице полчаса назад.