Умерла Монтсеррат Кабалье

Испанская оперная певица скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на медиков. Певица, по информации газеты, умерла сегодня утром в госпитале Сан-Пау. По данным издания, похороны состоятся 8 октября. Монсеррат Кабалье была известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх. Международная известность пришла к певице в 1960-х годах.



