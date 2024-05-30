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Умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк

Умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора актрисы Станислава Христова.

"К несчастью, Анастасия умерла", - сказал собеседник агентства. Заворотнюк несколько лет тяжело болела. Время прощания и дата похорон станут известны позднее.

"Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", - также сообщается на странице актрисы в Instagram.

Фото: АГН "Москва"

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