Умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ, телеведущая Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора актрисы Станислава Христова.

"К несчастью, Анастасия умерла", - сказал собеседник агентства. Заворотнюк несколько лет тяжело болела. Время прощания и дата похорон станут известны позднее.

"Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", - также сообщается на странице актрисы в Instagram.