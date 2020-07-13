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Умерла жена Джона Траволты
Жена голливудского актера Джона Траволты умерла после двухлетней борьбы с онкологическим заболеванием - раком груди. Это случилось вчера утром. Актрисе Келли Престон было 57 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Близнецы", "Нечего терять", "От заката до рассвета". Келли и Джон были счастливы в браке почти 30 лет. У пары родились дочь Элла Блю и сын Бенджамин. Несколько лет назад актер хоронил своего первенца - 16-летний подросток страдал аутизмом и погиб в 2009 году во время отдыха на Багамах.
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