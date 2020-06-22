Умный санитайзер появился в токийском метро

На страже здоровья высокотехнологичные разработки. Пассажиров токийского метро скоро будет встречать симпатичный дезинфекционный робот. Умный санитайзер прошел успешное испытание на станции "Цукисима" в качестве профилактической меры в борьбе с распространением COVID-19. Беспилотный робот объезжает станцию и самостоятельно дезинфицирует поверхности, при этом умеет разговаривать и улыбаться.