ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Умный санитайзер появился в токийском метро

На страже здоровья высокотехнологичные разработки. Пассажиров токийского метро скоро будет встречать симпатичный дезинфекционный робот. Умный санитайзер прошел успешное испытание на станции "Цукисима" в качестве профилактической меры в борьбе с распространением COVID-19. Беспилотный робот объезжает станцию и самостоятельно дезинфицирует поверхности, при этом умеет разговаривать и улыбаться.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все