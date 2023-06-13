Унесенные ветром: в Китае непогода подняла в воздух нескольких посетителей местного заведения

Сильный ветер и непогода в китайской провинции Хубэй подняли в воздух нескольких посетителей местного заведения, пытающихся спасти тент, на несколько метров. Один из них приземлился на соседнюю крышу, сломал ребра и попал в больницу. Остальные взлетевшие в воздух отделались легкими ушибами.