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Унесенные ветром: в Китае непогода подняла в воздух нескольких посетителей местного заведения

Сильный ветер и непогода в китайской провинции Хубэй подняли в воздух нескольких посетителей местного заведения, пытающихся спасти тент, на несколько метров. Один из них приземлился на соседнюю крышу, сломал ребра и попал в больницу. Остальные взлетевшие в воздух отделались легкими ушибами.

Владелец заведения сообщил журналистам, что ресторан возместит пострадавшим ущерб в размере 50 тыс. юаней (9,4 тыс. долларов). Причины на то нашлись такие: во-первых, они не смогли насладиться любимыми блюдами, а во-вторых, рисковали здоровьем, спасая имущество.

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