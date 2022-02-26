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Российские военные: Уничтожено не менее 900 объектов военной инфраструктуры Украины
Третий день спецоперации, которая проходит на территории Украины, практически завершен. Как сообщают российские военные, уничтожено не менее 900 объектов военной инфраструктуры. Это аэродромы, пункты управления и связи, ракетные комплексы и не только. Сбито как минимум 7 самолетов, 7 вертолетов и 87 танков. Кроме того, оказалась фальшивкой история о героях острова Змеиный - там якобы погибли, но отказались сдаться 13 пограничников. Им даже обещали присвоить звания героев. Сегодня в Киеве признали, что все 82 военных сдались.
Несколько часов назад саперы взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. На протяжении последних семи лет поступление днепровской воды на полуостров было перекрыто.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины
В настоящий момент крупные города Украины остаются под частичным контролем гражданских и военных администраций. Однако по мере продвижения российских войск из многих населенных пунктов украинские силовики бегут.
Украинские военные, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе, сдаются в плен десятками: милиции Донецкой и Луганской республик ведут успешное наступление, продвигаясь в направлении Мариуполя. На некоторых участках фронт отодвинут от столиц ДНР и ЛНР на 45 км. Опубликованы кадры с Чернобыльской атомной станции. Здесь украинские и российские военные несут охрану сообща: никакой опасности ядерных инцидентов нет.
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