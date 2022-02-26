Российские военные: Уничтожено не менее 900 объектов военной инфраструктуры Украины

Третий день спецоперации, которая проходит на территории Украины, практически завершен. Как сообщают российские военные, уничтожено не менее 900 объектов военной инфраструктуры. Это аэродромы, пункты управления и связи, ракетные комплексы и не только. Сбито как минимум 7 самолетов, 7 вертолетов и 87 танков. Кроме того, оказалась фальшивкой история о героях острова Змеиный - там якобы погибли, но отказались сдаться 13 пограничников. Им даже обещали присвоить звания героев. Сегодня в Киеве признали, что все 82 военных сдались.



Несколько часов назад саперы взорвали дамбу на Северо-Крымском канале. На протяжении последних семи лет поступление днепровской воды на полуостров было перекрыто.