Уникальный случай дискриминации: Венгрию могут лишить права голоса ради помощи Украине

Я обращаюсь к комиссии, к лидерам совета, давайте начнем думать о процедуре приостановки права голоса Венгрии. Наши юристы должны найти законные способы, как остановить разрушение как снаружи, так и изнутри. На кого работает Орбан? На Путина! И почему вы ничего не делаете, чтобы остановить его? Неужели вы не видите, как ЕС разрушается изнутри. Мы видим. К сожалению, инструменты, чтобы остановить его, слишком слабы.

Раса Юкнявичене, депутат Европарламента от Литвы