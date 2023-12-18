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Уникальный случай дискриминации: Венгрию могут лишить права голоса ради помощи Украине

Страны ЕС хотят лишить права голоса Венгрию ради заключения договоренности о финансировании Украины. Это будет уникальный случай дискриминации страны-члена Союза в пользу еще не принятого государства. Как сообщает Financial Times, применить планируют седьмую статью договора о Европейском союзе (она позволяет лишать страну права голоса в связи с нарушением европейского законодательства). Этот процесс может быть остановлен любым другим государством - членом ЕС, но издание отмечает, что у Венгрии не осталось гарантированного защитника, а в Союзе - премьера Орбана называют "работником Путина".


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Я обращаюсь к комиссии, к лидерам совета, давайте начнем думать о процедуре приостановки права голоса Венгрии. Наши юристы должны найти законные способы, как остановить разрушение как снаружи, так и изнутри. На кого работает Орбан? На Путина! И почему вы ничего не делаете, чтобы остановить его? Неужели вы не видите, как ЕС разрушается изнутри. Мы видим. К сожалению, инструменты, чтобы остановить его, слишком слабы.
Раса Юкнявичене, депутат Европарламента от Литвы


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Орбан наложил вето на помощь Киеву

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе Орбан наложил вето на решение Евросоюза о выделении Киеву пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. Венгерский премьер также выступал против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, но согласился выйти из зала переговоров, чтобы позволить другим лидерам ЕС принять консенсусное решение без него.

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