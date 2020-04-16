Одна из крупнейших авиакомпаний United Airlanes сократила количество майских рейсов на 90 %. Ситуация может повториться и в июне.Это может привести и к сокращению штата. В данный момент в неоплачиваем отпуске находятся около 200 тысяч работников авиаперевозчика. Выделенных Белым домом пяти миллиардов долларов на зарплаты сотрудникам не хватает. Эти деньги не покрывают даже трети всех расходов компании.



