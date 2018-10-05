Университетская библиотека Штутгарта подверглась нашествию крыс

С начала года грызуны испортили около 8 тысяч книг, изданных в прошлом и позапрошлом веках. Уничтожены редкие труды по экономике, юриспруденции и социологии. Общий ущерб оценивают в 200 тысяч евро. Сотрудники библиотеки уверены: всему виной соседский парк, вернее его бытовой мусор. Уборка там происходит раз в неделю, а выброшенные объедки позволили крысам расплодиться и освоить новые территории.