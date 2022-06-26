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The Wall Street Journal: Сонный Джо вредит американской экономике
Санкционный бумеранг ударил так сильно, что даже некоторые американские СМИ начали здраво рассуждать. Газета "The Wall Street Journal" назвала "трижды ложью" заявления Байдена о "путинском росте цен". Утверждения президента США об ответственности российского лидера за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в Америке ложны и вредны для американской экономики.
По словам обозревателя авторитетного издания, Байден искажает причину роста цен на газ, намеренно педалирует рычаги влияния Москвы и слишком преувеличивает мужество западного ответа.
На самом деле 55 % роста цен на топливо в США пришлись на период с декабря по конец февраля. То есть до начала спецоперации России в Украине и, соответственно, до начала планируемого наступления ВСУ и НАТО на Донбасс.
Американская экономика просто не смогла выйти из пандемии и допустила рекордную инфляцию. Потребительские цены на товары первой необходимости выросли более чем на 8,5 %. Наибольший рост показали молочные продукты, автомобили и авиабилеты. Общая инфляция стала рекордной с 1981 года.
Потому рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордно низкой отметки - всего 36 %! Показатель стремительно падает уже четвертую неделю подряд. Кстати, уровень одобрения нынешнего хозяина Белого дома не поднимается выше 50 % с августа прошлого года.
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