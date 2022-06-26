The Wall Street Journal: Сонный Джо вредит американской экономике

Санкционный бумеранг ударил так сильно, что даже некоторые американские СМИ начали здраво рассуждать. Газета "The Wall Street Journal" назвала "трижды ложью" заявления Байдена о "путинском росте цен". Утверждения президента США об ответственности российского лидера за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в Америке ложны и вредны для американской экономики.

По словам обозревателя авторитетного издания, Байден искажает причину роста цен на газ, намеренно педалирует рычаги влияния Москвы и слишком преувеличивает мужество западного ответа.

На самом деле 55 % роста цен на топливо в США пришлись на период с декабря по конец февраля. То есть до начала спецоперации России в Украине и, соответственно, до начала планируемого наступления ВСУ и НАТО на Донбасс.

Американская экономика просто не смогла выйти из пандемии и допустила рекордную инфляцию. Потребительские цены на товары первой необходимости выросли более чем на 8,5 %. Наибольший рост показали молочные продукты, автомобили и авиабилеты. Общая инфляция стала рекордной с 1981 года.