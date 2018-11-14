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"Уолл-Стрит Джорнал" обвиняет "Боинг" в серийном браке
Исходя из расследований влиятельной газеты, корпорация скрывала риски срыва новых лайнеров в пике. Это могло привести к крушению воздушного судна в Индонезии, в котором погибли 189 человек. Эксперты объясняют: на самолетах последней модели установлена новая система контроля, которая снижает наклон носа. Но в некоторых ситуациях она делает это настолько сильно, что возникает риск резкого снижения, переходящего в пике. Ручным режимом остановить это невозможно.
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