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Уоррен Баффетт продает свой медиабизнес
Уоррен Баффетт продает свой медиабизнес. Принадлежащая ему BH MediaGroup отойдет компании LeeEnterprises за $140 млн. BH Media принадлежат 30 ежедневных и 49 еженедельных изданий, и 32 других печатных продукта в 10 американских штатах. В прошлом году "волшебник из Омахи" предсказал смерть всем изданиям, кроме крупнейших, из-за сокращения количества рекламы. По его словам, на американском рынке могут остаться только TheNewYorkTimes, TheWashingtonPost и TheWallStreetJournal.
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