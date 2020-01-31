Уоррен Баффетт продает свой медиабизнес. Принадлежащая ему BH MediaGroup отойдет компании LeeEnterprises за $140 млн. BH Media принадлежат 30 ежедневных и 49 еженедельных изданий, и 32 других печатных продукта в 10 американских штатах. В прошлом году "волшебник из Омахи" предсказал смерть всем изданиям, кроме крупнейших, из-за сокращения количества рекламы. По его словам, на американском рынке могут остаться только TheNewYorkTimes, TheWashingtonPost и TheWallStreetJournal.



