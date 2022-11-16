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Упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими войсками, пишут СМИ
Ракета, которая попала на территорию Польши, по предварительным данным, была запущена украинскими войсками для того, чтобы сбить российскую ракету, пишет Sputnik со ссылкой на агентство Associated Press
"Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете", - говорится в сообщении агентства.
Фото:pixabay.com
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