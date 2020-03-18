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Упавший в колодец леопард напал на своих спасителей
Спасение леопарда в Индии обернулось трагедией. Животное обнаружили в колодце жители одной из деревень! Используя сетку и тросы, они вытащили хищника. Но как только спокойное с виду животное оказалось на воле, оно набросилось на своих спасителей! Серьезно пострадали двое мужчин. Они госпитализированы.
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