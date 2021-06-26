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Управление по контролю за лекарствами США внесло предупреждение в сопроводительный лист к вакцинам Pfizer и Moderna
Регулятор отмечает риск воспаления сердца после прививки этими препаратами. Известно, что на каждые 300 млн введенных доз приходится примерно 1200 случаев миокардита или перикардита. Причем повышенные риски развития осложнений возникают, как правило, после второй дозы препарата.
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