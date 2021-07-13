Вакцина Johnson & Johnson может вызвать редкое заболевание

Чтобы защитить себя и наше общество, мы должны вакцинировать всех французов, поскольку это единственный способ вернуться к нормальной жизни. И в первую очередь, вакцинация без промедления станет обязательной для медперсонала и немедицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями и всех специалистов или волонтеров, которые работают в контакте с пожилыми или немощными, в том числе на дому. Вакцинация для них с этого дня становится обязательной.

Эммануэль Макрон, президент Франции