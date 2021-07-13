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Вакцина Johnson & Johnson может вызвать редкое заболевание
Американская вакцина Johnson & Johnson способна вызывать редкое заболевание. Это подтверждает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Речь о развитии синдрома Гийена-Барре. Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки. В компании все же отметили, что вероятность такого заболевания крайне низкая.
Франция и Греция ввели обязательную вакцинацию для медперсонала
Франция ввела обязательную вакцинацию для врачей. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением к нации.
Чтобы защитить себя и наше общество, мы должны вакцинировать всех французов, поскольку это единственный способ вернуться к нормальной жизни. И в первую очередь, вакцинация без промедления станет обязательной для медперсонала и немедицинского персонала в больницах, клиниках, домах престарелых, учреждениях для людей с ограниченными возможностями и всех специалистов или волонтеров, которые работают в контакте с пожилыми или немощными, в том числе на дому. Вакцинация для них с этого дня становится обязательной.
Об обязательной вакцинации медиков и работников домов престарелых объявил и премьер-министр Греции.
Факт
В Англии уже с 19 июля снимают ограничения, но будут требовать вакцинные паспорта у посетителей массовых мероприятий
Власти Нидерландов попросили у жителей прощения за слишком поспешное снятие ограничений - в стране уже фиксируется новый максимум заболеваемости.
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