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С 24 февраля 2022 года в Украине убиты 249 гражданских лиц и 553 ранены
С 24 февраля 2022 года в Украине убиты 249 гражданских лиц и 553 ранены, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Число украинских беженцев в соседние страны приблизилось к миллиону, количество же внутренне перемещенных лиц определять никто не берется.
Главный заказчик вооруженного конфликта - США - беглых украинцев приглашать к себе не торопятся: по-хозяйски оставили решение этого вопроса на долю европейцев.
Зато контингент НАТО в Восточной Европе с момента начала российской спецоперации в Донбассе прирос почти 10-ю тысячами военнослужащих альянса. Совершенно ясно, что воевать они собираются не за Украину и не за ее граждан.
Рассказывает Елизавета Казакова. Защитить население Донбасса, демилитаризировать и денацифицировать Украину - значит, защищать Восточную Европу от военной угрозы Запада.
К решительным действиям Москву подвигали давно, но до критического предела довели ситуацию в последние месяцы. Накачивали Украину оружием и активно сосредотачивали силы НАТО на своем восточном фланге. В Прибалтику, Польшу, Румынию и Болгарию в общей сложности согнали порядка 20 тысяч натовских военнослужащих, десятки истребителей и ударных вертолетов. И Вашингтон начинает ставить условия!
Энтони Блинкен, госсекретарь США:
Мы оставляем дверь для дипломатической работы открытой. Сложно проводить такую без военной деэскалации - гораздо тяжелее добиться успеха дипломатии, когда стреляют ружья, едут танки и летят самолеты. Но если Россия сдаст назад ради дипломатической работы, мы остаемся готовы к таким же действиям.
Сама Украина для них дело десятое. США осаждают российские границы, одновременно закручивая санкционные гайки. Ведут уже не гибридную войну в Европе, используя украинцев как пушечное мясо. Вот и член альянса месье Макрон накануне доказывал, что Франция не ведет войну с Россией, но осудил "вторжение в Украину" и выразил несчастным свою поддержку. А свидетельства своего корреспондента, который работает в Донбассе с 2014-го, слышал? Чудом выступила Анн-Лор Боннель в прямом эфире, после - правдивое интервью CNews удалил. Но слово - не воробей.
Остановить геноцид, дать жителям Донбасса вздохнуть свободно. Российские войска продолжают работать точечно по военным объектам, стараясь спасать людей. Вот украинские военные, попавшие в плен, с ними обращаются по-человечески. Росрезерв выделил для доставки в Украину 280 тонн гуманитарной помощи. А президент Зеленский гордо ликует: в страну едут первые из 16 тысяч иностранных добровольцев. Своих рук на истребление граждан не хватает?
Виктор Баранец, военный эксперт (Россия):
Мы поступаем не по-американски. Мы помним их тактику - вырубалось все: электричество, тепло, продовольствие... Города пылали. А потом американцы по пустынным улицам заходили в них, где даже собаки не бегали по развалинам. Мы так не делаем! Мы окружаем города и предлагаем этим "смертникам" гуманитарные коридоры. А по параллельным дорогам идет гуманитарная помощь. Нет другой такой армии, которая бы так действовала.
Поведение сторон в боевых условиях красноречиво проецируется на дипломатический фронт
Кровавым развязкам предшествует большая дорогостоящая работа по промыванию мозгов. Еврокомиссия уже берет на содержание гражданское общество Молдовы - еще одна лазейка. На финансирование местных общественных организаций Брюссель выделяет 4 миллиона евро. Упор, как водится, на молодежь, курс - на евроинтеграцию.
Вспомним, как западные грантодатели подступались к России с азиатского направления. В Казахстане действовало 16 тысяч неправительственных организаций. Рвануло в январе, остановила братоубийственную войну в Казахстане решительная совместная операция сил ОДКБ.
Сейчас России приходится мужественно останавливать распространение агрессивной западной плесени вглубь европейского континента и отстаивать нашу независимость ценою невосполнимых потерь в Украине.
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