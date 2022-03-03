С 24 февраля 2022 года в Украине убиты 249 гражданских лиц и 553 ранены

Мы поступаем не по-американски. Мы помним их тактику - вырубалось все: электричество, тепло, продовольствие... Города пылали. А потом американцы по пустынным улицам заходили в них, где даже собаки не бегали по развалинам. Мы так не делаем! Мы окружаем города и предлагаем этим "смертникам" гуманитарные коридоры. А по параллельным дорогам идет гуманитарная помощь. Нет другой такой армии, которая бы так действовала.

Остановить геноцид, дать жителям Донбасса вздохнуть свободно. Российские войска продолжают работать точечно по военным объектам, стараясь спасать людей. Вот украинские военные, попавшие в плен, с ними обращаются по-человечески. Росрезерв выделил для доставки в Украину 280 тонн гуманитарной помощи. А президент Зеленский гордо ликует: в страну едут первые из 16 тысяч иностранных добровольцев. Своих рук на истребление граждан не хватает?