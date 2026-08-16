Ураган "Лала" на Гавайях оставил 60 тыс. домов без электричества

Гавайские острова атакует ураган "Лала". Более 60 тыс. домов остались без электричества. Из-за непогоды отменили около 190 авиарейсов. Закрыты аэропорты и коммерческие порты на нескольких островах.

Сообщается о погибшем в автокатастрофе местном жителе. Скорость ветра "Лалы" достигает 130 км/ч. Стихия обогнула большой остров, не выйдя на сушу. Однако проливные дожди могут привести к наводнениям и оползням.

В ликвидации последствий нашествия урагана задействована Национальная гвардия.