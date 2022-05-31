Ураган "Агата" обрушился на Мексику

Мексика во власти непогоды. Ураган "Агата" обрушился на юго-западную часть страны. Синоптики предупреждают о чрезвычайно опасных прибрежных наводнениях. По прогнозам, в штате Оахака должно выпасть не менее 500 миллиметров осадков. Опасаясь сильного ветра, местные предприниматели заколачивают витрины магазинов. Власти страны объявили наивысший уровень угрозы в ряде районов. Для населения подготовлено более 200 убежищ.