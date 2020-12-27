Ураган "Белла" обрушился на Европу. На севере Франции около 12 тысяч домов остались безэлектричества. В британском Уэльсе аналогичная участь из-за непогоды постигла свыше 30 тысяч домов. На юге Англиинарушено железнодорожное сообщение. Полиция рекомендовала тысячам жителейграфства Бедфордшир покинуть свои дома из-за подъема уровня воды в реке Грейт-Уз. Подтопления железнодорожныхпутей и упавшие деревья привели кперебоям в движении поездов. Синоптики предупреждают, что скорость ветра может достигать 120 километров в час.