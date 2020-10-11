Ураган "Дельта" двигается вглубь Соединенных Штатов

Непогода уже задела Техас и Миссисипи. Наибольше разрушения шторм принес в Луизиану. Скорость ветра превышала 150 километров в час. Проливные дожди вызвали наводнения. Ураган повредил инфраструктуру и линии электропередач. Большой ущерб принесен жилым домам обычных людей.

В Луизиане без света осталась почти четверть штата. Сейчас над восстановлением электроснабжения работают почти все экстренные бригады. О пострадавших и погибших пока не сообщалось. Тем временем ураган второй категории по ходу движения над сушей теряет свою силу.



