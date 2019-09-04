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Ураган "Дориан" ослабевает, число жертв удара стихии растет
Страшные кадры приходят с Багамских островов. Там накануне бушевал ураган "Дориан". Территория одного из островов более чем на две трети оказалась под водой. Затоплены или повреждены все морские порты и воздушные гавани, это еще больше осложняет спасательные работы. Накануне метеослужба США снизила категорию "Дориана" до второй. В юго-восточных штатах по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Скорость ветра в пределах урагана достигает около 175 километров в час.
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