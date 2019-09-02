Ураган "Дориан" ударил по Багамам и движется на Флориду

Ураган "Дориан" обрушился на Багамы. Стихия срывала крыши со зданий и повредила линии электропередачи, а также затопила улицы, поломала деревья и повредила автомобили. Жители покидали прибрежные районы - очевидцы рассказывают о пятиметровых волнах. Тем временем режим чрезвычайной ситуации объявляет американский штат Южная Каролина. Власти начинают обязательную эвакуацию - стихия может затронуть более 800 тысяч человек. С завтрашнего дня здесь будут закрыты школы и госучреждения. Ранее режим ЧС был введен в штатах Флорида, Джорджия и Северная Каролина.