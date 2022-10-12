Ураган "Джулия" продолжает бушевать в Центральной Америке - под воду ушел город Акапулько

Ураган "Джулия" обрушился на Мексику. Под воду ушел город Акапулько. Вода на улицах поднялась на высоту около метра, опоры линий электропередачи, деревья повалены мощными потоками, автомобили унесло течением, а дожди не прекращаются. Занятия в школах и институтах отменили.