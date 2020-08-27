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Ураган "Лаура" обрушился на США

Ураган "Лаура" достиг побережья США. За время движения в Карибском бассейне он набрал силу. Национальный центр наблюдения за ураганами присвоил циклону четвертую категорию. Сейчас основной удар стихии приходится на Луизиану. Сообщается о мощных осадках, локальных наводнениях и порывах ветра скоростью до 240 километров в час. Ранее власти штатов Техас и Луизиана провели эвакуацию полутора миллиона человек. Сотни тысяч без света. Во временных убежищах работают специалисты Красного Креста.

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