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Ураган разрушил декорации под Якутском - пострадали 18 человек

Мощная стихия разбушевалась под Якутском. Ураганный ветер снес спортивные декорации, которые были построены специально для соревнований. Пострадали 18 человек, трое детей. Им сейчас оказывается медицинская помощь. На месте ЧП ведутся восстановительные работы.

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