3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ураган с аномальным градом обрушился на север Италии
Ураган с аномальным градом обрушился на север солнечной Италии. Стихия повредила сотни автомобилей, разбила стеклянные фасады зданий и стала причиной хаоса на дорогах. Из-за непогоды на некоторых трассах произошли цепные ДТП. Жители города Парма делятся в соцсетях фотографиями ледяных "булыжников". В среднем размер градин достигал 10 см. Несколько человек получили травмы из-за дерева, упавшего на припаркованный фургон. Еще два человека госпитализированы после обрушения черепицы с крыши.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов