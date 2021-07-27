Ураган с аномальным градом обрушился на север Италии

Ураган с аномальным градом обрушился на север солнечной Италии. Стихия повредила сотни автомобилей, разбила стеклянные фасады зданий и стала причиной хаоса на дорогах. Из-за непогоды на некоторых трассах произошли цепные ДТП. Жители города Парма делятся в соцсетях фотографиями ледяных "булыжников". В среднем размер градин достигал 10 см. Несколько человек получили травмы из-за дерева, упавшего на припаркованный фургон. Еще два человека госпитализированы после обрушения черепицы с крыши.